Отдыхающие попали в "шторм" на Москве-реке. Видео
Люди, решившие покататься на лодке на Москве-реке в подмосковном Звенигороде, оказались в затруднительном положении из-за капризов стихии.
Как рассказал автор видео, в субботу, 28 июля, ливень, град и сильный ветер застигли людей посреди реки. Мужчина, предположительно являющийся сотрудником лодочной станции, как смог проинструктировал клиентов и скрылся от непогоды под навесом.
Ситуация разрешилась благополучно, никто не пострадал, однако простая поездка на лодке оказалась куда более захватывающим приключением, чем казалось на первый взгляд.
Напомним, что вчера в столичном регионе прошли сильные грозы, сопровождавшиеся обильными осадками и ветром.
Погода внесла коррективы в некоторые мероприятия. Так, в московском Парке Горького было прервано выступление группы Gorillaz, приехавшей на фестиваль Park Live, и впервые игравшей в России.
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