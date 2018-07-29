Отдыхающие попали в "шторм" на Москве-реке. Видео

Люди, решившие покататься на лодке на Москве-реке в подмосковном Звенигороде, оказались в затруднительном положении из-за капризов стихии.

Как рассказал автор видео, в субботу, 28 июля, ливень, град и сильный ветер застигли людей посреди реки. Мужчина, предположительно являющийся сотрудником лодочной станции, как смог проинструктировал клиентов и скрылся от непогоды под навесом.

Ситуация разрешилась благополучно, никто не пострадал, однако простая поездка на лодке оказалась куда более захватывающим приключением, чем казалось на первый взгляд.

Напомним, что вчера в столичном регионе прошли сильные грозы, сопровождавшиеся обильными осадками и ветром.

Погода внесла коррективы в некоторые мероприятия. Так, в московском Парке Горького было прервано выступление группы Gorillaz, приехавшей на фестиваль Park Live, и впервые игравшей в России.