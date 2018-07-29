Военные опровергли сообщение об инциденте с "Серной" на параде в Питере

Сообщение о том, что десантный катер типа "Серна" навалился бортом на опору Благовещенского моста во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, военные опровергли.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что никаких инцидентов не было, передает ТАСС.

Парад, который проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде, принял лично президент России Владимир Путин.

Утром Путин прибыл в Петербург на вертолете, встретился с военными моряками, проехал по акватории и осмотрел корабли, которые принимают участие в торжественном смотре.

Президент поблагодарил военных моряков за службу, за то, что они высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота.