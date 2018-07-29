У властей США диагностировали зависимость от санкций

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сравнил стремление США вводить все новые санкции против других стран с "наркотической зависимостью". Он отметил, что к американским санкциям против Ирана в прошлом присоединялись некоторые страны, со своей стороны ограничительные меры вводил СБ ООН. "Сегодня мы видим, что все уже не так", — приводит слова Зарифа "Интерфакс".

Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что в настоящее время интересы Европы и США не совпадают, поэтому европейским странам надо определиться: защищать собственные интересы либо интересы президента Трампа.

Между тем американские сенаторы от Республиканской партии направили в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах письмо с предостережением относительно намерений этих стран обойти американские санкции против Ирана.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, в числе подписантов этого письма сенаторы Тед Круз, Марко Рубио и Том Коттон. В письме, разосланном в минувший четверг, 26 июля, отмечается, что санкции США – это не просто правительственное постановление, но "многие из них "возникли из принятых конгрессом федеральных законов".

Сенаторы призвали европейские страны соблюдать антииранские санкции, а также подчеркнули, что особое беспокойство вызовут "ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их". В случае же попыток обойти введенные США ограничительные меры парламентарии пригрозили "последствиями" в виде решений конгресса в сотрудничестве с правительством США.

О выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех санкций против Тегерана президент США Дональд Трамп объявил 8 мая этого года.