Кравчук обвинил украинские власти в циничном обмане

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Страна.ua" заявил, что украинские власти "обещают и обманывают откровенно и цинично". Кравчук отверг предположение о своем участии в создании государственной политики. Он не хочет участвовать в обмане, потому что привык "выполнять обещанное".

Как передает RT, нынешний президент Украины Петр Порошенко беседует с экс-лидерами Леонидом Кравчуком, Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой.

Ранее Кравчук рассказал о подготовке неизвестными покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича.