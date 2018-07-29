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29 июля 201814:19

Рейган заявил, что сторонники Трампа готовы сделать Путина президентом

фото: msnbc.com

Сын бывшего президента США Рональда Рейгана заявил, что сторонники Трампа настолько увлечены ненавистью к демократам, что готовы выбрать Владимира Путина президентом США вместо любого представителя американской Демократической партии.

Рон Рейган в интервью телеканалу телеканалу MSNBC отметил, что избирателям Трампа нравятся те же люди, что и самому американскому президенту.

"Поэтому популярность Путина в Соединенных Штатах постоянно растет", — считает Рейган, который уже отмечал, что у сторонников нынешнего президента США выработался некий "синдром Трампа" как вариант психического расстройства.

Для сторонников Трампа главное в том, что американский президент ненавидит тех же людей, что и они. "Это настоящее психическое расстройство, своего рода "синдром Трампа", — добавил Рейган.

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