Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове. Видео

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 27 июля, на улице Красноармейской в Кемерове.

Судя по кадрам, сделанным регистратором, пешеход попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте – на записи не видно знаков и соответствующей дорожной разметки, свидетельствующей о наличии перехода.

Мужчина практически дошел до тротуара, однако, когда до цели оставалось всего несколько шагов, его сбил легковой Volkswagen.

По данным СМИ, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.