ЧМ-2022: Катар подозревают в дискредитации конкурентов

Заявочный комитет Катара нарушил правила ФИФА, дискредитируя своих конкурентов при продвижении заявок на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Его действия могут привести к лишению права на организацию турнира.

Заявочный комитет демонстрировал отсутствие поддержки планов организовать турнир у основных конкурентов – США и Австралии, а именно поддержка среди населения – один из важнейших критериев ФИФА.

Так, к информационной кампании был привлечен экс-сотрудник ЦРУ Дэнис Коутс из Университета Мэриленда, который в 23-страничном отчете резко раскритиковал идею проведения в США чемпионата мира. За это он получил 9 тысяч долларов от заявочного комитета.

Выборы организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года прошли в Цюрихе 2 декабря 2010 года. За ЧМ 2018 года боролись Бельгия и Нидерланды, Испания и Португалия, Англия и Россия, за ЧМ-2022 — Австралия, Южная Корея, Катар, США и Япония. Англия заявила, что выбор Катара – нечестный, передает ТАСС.