Робот впервые принял участие в Главном военно-морском параде

В Главном военно-морском параде, посвященном Дню Военно-морского флота, который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге, впервые в истории российского флота принял участие корабль-робот. Он базируется на тральщике нового поколения проекта 12700 "Александр Обухов", передает ТАСС.

В параде участвовали более 4 тысячи военных кораблей и 39 боевых кораблей и судов. Ряд СМИ сообщил ранее, что во время парада произошел инцидент: десантный катер типа "Серна" навалился бортом на опору Благовещенского моста. Однако военные эту информацию опровергли.

Парад принял лично президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны и вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом. Президент поблагодарил военных моряков за службу.