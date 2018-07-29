В Петербурге президент осмотрел новый корпус Нахимовского училища

Президент России Владимир Путин побывал в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге, осмотрев новый многофункциональный корпус учебного заведения. В здание нового корпуса глава государства приехал сразу после парада в День Военно-морского флота.

Именно Владимир Путин в 2016 году одобрил проект комплексной реконструкции Нахимовского военно-морского училища, передает "Интерфакс". В ходе нынешнего визита он осмотрел несколько учебных классов и оценил условия проживания курсантов. О выполнении поставленных президентом задач ему доложил руководитель училища контр-адмирал Анатолий Минаков.

Путин призвал обратить внимание на подготовку преподавателей, отметив, что в случае необходимости учебное заведение может привлекать и гражданских специалистов. По словам президента, ранее он обговорил это с министром обороны Сергеем Шойгу, приехавшим в училище вместе с ним.

В завершение визита президента попросили расписаться на картине с изображением самого учебного заведения. "Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути", — написал он. Главе государства подарили набор из двух фарфоровых тарелок, на которых также изображено училище. Покинув учебное заведения, Владимир Путин вышел на набережную, поднялся на крейсер "Аврора", спустился с другой стороны корабля и отправился на прием.