Отношения с США: Германии посоветовали обзавестись ядерным оружием

Известный в ФРГ политолог Кристиан Хакке считает, что Германия в свете политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, должна иметь собственное атомное оружие. Об этом он заявил в авторской статье, опубликованной в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

"Поскольку американская ядерная гарантия стала сомнительной, более осуществимым вариантом сдерживания видится создание европейского ядерного оружия", — считает Хакке. В качестве главного аргумента в пользу создания собственного ядерного оружия политолог приводит такой довод: "В крайних случаях Германия может полагаться только на себя".

Впервые с послевоенных времен ФРГ должна понимать, что "ядерный зонтик США" не является надежной защитой от нападения других стран, призывает Хакке. Он назвал политику американского президента популистской и считает, что "Трамп топчет ногами основные ценности и интересы Запада". В результате Америка теряет статус главной державы Запада.

Для сдерживания потенциальных агрессоров Германия должна обзавестись собственным ядерным оружием. Хакке считает, что этот вопрос настолько очевиден, что сравнил его с "белым слоном в комнате, которого никто не хочет замечать".

С идеей Хакке согласны не все. Так, член фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорфф выступил против такой инициатив коллеги. Во-первых, Германии придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Во-вторых, Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии определяет для ФРГ границы военного потенциала. Ламбсдорфф не исключает возможность проведения серьезных дискуссий на эту тему, однако придерживается мнения о том, что наличие ядерного оружия в Германии "серьезно подорвет существующий миропорядок".

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, действующий с 1991 года предполагает отказ производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. Советские ядерные комплексы выведены с территории ГДР в середине 1991 года. Однако до сих пор на территории ФРГ остаются американские ядерные боеголовки.