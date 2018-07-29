Ильнур Закарин: нынешний "Тур де Франс" – хороший опыт для меня

Лидер российско-швейцарской велокоманды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, который перед заключительным этапом многодневки "Тур де Франс" вошел в десятку сильнейших, прокомментировал свое выступление на "Большой петле" во время третьей недели гонки. Россиянин отметил, что доволен своей формой.

"В принципе, я предполагал, что буду чувствовать себя нормально на третьей неделе, и остался ей доволен, — цитирует Закарина РИА Новости. – Все прошло нормально. На станке, перед "разделкой", было хорошее ощущение, был хорошо настроен, проехал как смог, и это девятое место на "Туре" – хороший опыт для меня, в следующий раз, когда буду подходить к этой гонке, будет лучше".

"На последнем горном этапе, на 30-м километре я сказал по рации, что хорошо себя чувствую, и мы поехали догонять отрыв. Нильс Политт и Паша Кочетков хорошо отработали, на Турмале Ян Босвелл подготовил атаку, и я пошел максимально отыгрывать время, как мог", — сказал гонщик.

Говоря о планах, Закарин отметил: "Сейчас немного отдохнем, проедем Сан-Себастьян, потом я полечу в Россию, потому что после моего приезда в течение недели ждем пополнения в семье, и я должен быть с семьей".