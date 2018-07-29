Путин пообещал продолжить укрепление флота

Высокая боеготовность военно-морских сил — важнейшая составляющая боеспособности страны и ее безопасности, заявил президент России Владимир Путин . Президент пообещал, что Россия продолжит укреплять ВМФ страны, и подчеркнул, что профессия военного моряка всегда была почетной и уважаемой, передает "Интерфакс".

Президент также отметил, что военно-морские силы всегда первыми осваивали достижения науки и техники, после чего шел переток прорывных знаний в гражданскую сферу, передает ТАСС.

И добавил, что военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, в том числе четыре из них будут оснащены ракетами "Калибр", передает РИА Новости.