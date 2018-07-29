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29 июля 201815:11

Шварценеггер на танке проехался по лимузину

https://www.youtube.com/channel/UCH5_L3ytGbBziX0CLuYdQ1Q

Бывший губернатор американского штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер раздавил собственным танком лимузин. Видео этого процесса опубликовал телеканал CNBS — съемки велись для программы Make It.

Управлявший 46-тонной гусеничной машиной M47 Patton II Арнольд Шварценеггер проехался в ней по лимузину Lincoln Town Car, вместе с актером в танке находился телеведущий Джей Лино. Перед этим актер рассказал историю танка: они производились в США в 1950-х годах для использования в боевых действиях в Корее, а потом в числе других стран поставлялись и в Австрию.

Именно там Шварценеггер, по его словам, и научился на нем ездить во время службы в армии, а позже смог заполучить тот самый танк с бортовым номером 331 для личных нужд. По словам актера, теперь он привозит на свое ранчо школьников — вождение танка вместе со Шварценеггером служит им вознаграждением за усердную учебу.

Чуть менее года назад сообщалось, что Шварценеггер покатал на своем танке 15-летнего Логана Декера, страдающего от муковисцидоза. Встречу тогда организовал фонд Make-A-Wish ("Загадай желание"), помогающий детям и подросткам с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

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