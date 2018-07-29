Российский альпинист застрял на горной вершине в Каракоруме

Пятый день российский альпинист находится в снежном плену на границе Индии и Пакистана на вершине Латок, прозванной горой-убийцей. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова на своей странице в соцсети Facebook.

Гора Латок I — один из самых неприступных "семитысячников" этого региона, со сложным рельефом и 70-градусным углом наклона. Петербуржец Александр Гудков, пытавшийся покорить вершину, пятый день ждет спасателей на высоте более 6200 метров. Его напарник Сергей Глазунов из Иркутска погиб, сорвавшись со скалы (улетел, как говорят альпинисты).

Восхождение на Латок I началось месяц назад, 29 июня. Российские альпинисты собирались побить достижение 1979 года японской команды — с тех пор эту вершину так никто и не смог покорить во второй раз.

Поднявшись на высоту 6775 метров, альпинисты были вынуждены спуститься из-за начавшейся непогоды. Затем Анна Пиунова получила сигнал "SOS" от Гудкова и сообщение о гибели напарника. Также в пропасть упали запасы продовольствия, дополнительное снаряжение и газовые баллоны (тело Глазунова позднее было обнаружено у подножия горы недалеко от базового лагеря).

Вчера вертолеты спасателей так и не смогли вылететь к горе из-за нелетной погоды и снегопада. Попытка снабдить Гудкова продовольствием и спутниковым телефоном также не увенчалась успехом.

В отсутствие снаряжения, находившегося у напарника, Гудков не может спуститься с горы самостоятельно. Ему удалось разместить платку на небольшом уступе отвесной стены. Продовольствие тоже на исходе — остался только шоколадный батончик. К счастью, у Гудкова еще есть газ и 1% заряда батареи устройства, через которое с ним поддерживают связь.

По состоянию на 15.25 по Москве вертолеты спасателей смогли подняться в воздух и отправились к месту базирования альпинистов.

Группа вершин Латок (от I-й до IV-й) — скопление скальных вершин в Панмах-Музтаге, части центрального горного хребта Каракорум в Пакистане. Состоит из четырех основных вершин, каждая из которых отличается чрезвычайной технической сложностью. Известны многими неудачными попытками их покорить.