Израильские военные перехватили судно "Флотилии свободы"

Судно с пропалестинскими активистами было перехвачено в Средиземном море. Это бывшая рыболовецкая шхуна "Флотилия свободы" под норвежским флагом, на ней находились 22 человека и груз медикаментов.

О перехвате судна израильскими военными организаторы сразу написали твит.

На прорыв блокады сектора Газа пойдет еще одно судно.

Однако израильтяне считают морскую блокаду необходимой для безопасности своей страны/