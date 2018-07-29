29 июля 201817:11
Парад в честь Дня Военно-морского флота. ФОТО
В параде в честь Дня Военно-морского флота приняли участие более 4тысяч моряков разных флотилий, свыше 40 кораблей и катеров.
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