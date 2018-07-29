Турция не собирается отказываться от иранского газа в угоду США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена отказываться от поставок газа из Ирана только потому, что Вашингтон планирует вновь ввести санкции против Тегерана.

Турецкий лидер напомнил, что обсуждал эту тему еще с предыдущим президентом США Бараком Обамой и примерно те же слова сказал действующему главе американского государства Дональду Трампу.

"Где еще мне его приобретать, если не у Ирана? Мои граждане без него замерзнут зимой, и что мне с этим тогда делать?" — аргументировал свою позицию Эрдоган, слова которого цитирует ТАСС.

Эрдоган 25 июля подтвердил, что Турция не будет поддерживать введение санкций против Ирана. По его словам, США хотят разорвать стратегические отношения Анкары и Тегерана, что "пониманию о свободе".

О выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении санкций против Тегерана президент США Дональд Трамп объявил 8 мая этого года. В июле в американской администрации уточнили, что энергетические санкции в отношении Ирана будут возобновлены 4 ноября.