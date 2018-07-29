В Тартусе тоже отметили День ВМФ РФ парадом

На рейде сирийского порта Тартус прошел парад в честь Дня Военно-морского флота России. В нем приняли участие корабли и суда из состава оперативного соединения российского ВМФ в Средиземном море, а также самолеты Воздушно-космических сил России.

Впервые парад кораблей на рейде Тартуса в День ВМФ России прошел 30 июля 2017 года. В этот раз в парадном строю среди прочих участвовали дизель-электрическая подводная лодка "Колпино" и малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Град Свияжск", вооруженные комплексами высокоточного ракетного оружия "Калибр-НК".

В воздушной части приняли участие самолеты ВКС РФ с авиабазы Хмеймим: бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С.

На сторожевом корабле "Сметливый" состоялось награждение моряков ведомственными наградами: при выполнении задач в Средиземном море экипажи кораблей показали отличные результаты в боевой подготовке.

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Севастополе.