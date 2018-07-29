Замглавкома ВКС: на данный момент российским летчикам нет равных

Командующий Военно-воздушными силам России генерал-лейтенант Андрей Юдин выступил в воскресенье на церемонии открытия международного этапа конкурса "Авиадартс-2018", пишет РИА Новости. В своей речи Юдин отметил, что российские летчики приобрели неоценимый боевой опыт, участвую в борьбе с терроризмом в Сирии. "Равных нашим летчикам просто нет. Они имеют боевой подготовки и, главное, мотивированы победить", — сказал Юдин.

В ходе тренировок, заявил Юдин, россияне уделили особое внимание атаке наземных целей. "Каждая ракета, каждая бомба — в цель. Это только прямые попадания", — подчеркнул главком.

Говоря о полной готовности Рязанской области к турниру, Юдин поблагодарил руководство области за всестороннюю помощь.

В "Авиадартсе-2018" примут участие более 60 самолетов и вертолетов под управлением и обслуживанием тысячи летчиков и инженеров из Китая, Белоруссии, Казахстана и России. Конкурс продлится до 11 августа.