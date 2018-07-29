Избиение мужчины в центре Екатеринбурга попало на видео

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона конфликт, произошедший ранним утром в воскресенье, 29 июля, на одной из улиц в центре Екатеринбурга.

На записи видно, как двое мужчин методично избивают поверженного оппонента. После того как они сделали перерыв, лежавший на асфальте, поднялся, однако очень скоро снова оказался в нокдауне, куда его отправил один из участников драки.

Присутствовавшие призывали вмешаться охранников увеселительного заведения, около входа в которое и разворачивались события. Однако они предпочли не лезть к дерущимся и ограничились ролью наблюдателей.

Как сообщают местные СМИ, в полиции заявлений по факту произошедшего пока не поступало.