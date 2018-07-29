Голы Дзюбы и Кузяева принесли "Зениту" победу над "Енисеем"

Матчем в Тюмени между красноярским "Енисеем" и питерским "Зенитом" продолжилась программа первого тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Номинальные хозяева очень уверенно играли против экс-чемпионов страны и до 81- минуты счет был 0:0. Но в итоге "Зенит" забил два гола – 2:0.

В составе "сине-бело-голубых", которые начали сезон с новым главным тренером Сергеем Семаком, отличились Артем Дзюба, забивший первый гол, и Олег Шатов, который ассистировал Далеру Кузяеву во втором эпизоде. А ведь и Дзюба, и Шатов не проходили в состав "Зенита" год назад.