Moscow River Cup. Финал турнира выиграла сербка Ольга Данилович

На завершившемся в Москве турнире Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup с призовым фондом 750 тыс. долларов сыгран решающий матч. В нем встречались две 17-летние спортсменки – сербка Ольга Данилович и россиянка Анастасия Потапова. Победу праздновала теннисистка из Сербии.

Интересно, что московский финал стал первым в истории WTA, в котором играли две спортсменки, рожденные в XXI веке. При этом Потаповой в столице России предоставили Wild Card, а Данилович играла на правах Lucky Looser, то есть попала в основную сетку вместо другой снявшейся теннисистки.

Финал у Потаповой не слишком получился. Ее соперница не имела значительного преимущества, но в обоих своих победных сетах она была чуть лучше россиянки, уступив одну партию на тай-брейке. Счет партий в финале – 7:5, 6:7, 6:4 в пользу гостьи из Сербии.