Пешеход-нарушитель разбил лобовое стекло авто во время ДТП в Ижевске. Видео

Вечером в субботу, 28 июля, легковой автомобиль сбил пешехода на регулируемом переходе, расположенном на улице Молодежной в Ижевске.

На записи, сделанной регистратором, установленном в машине, участвовавшей в ДТП, видно, что мужчина с собакой на поводке вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и посмотрел в сторону приближающегося транспортного средства за мгновение до столкновения.

Водитель легковушки не успел увернуться от пешехода и сбил его.

По свидетельству очевидцев, на момент прибытия бригады скорой медицинской помощи, пострадавший, получивший серьезные травмы, был в сознании.