В Москве дочери втроем зарезали "положительного" отца-насильника

На северо-востоке Москвы три сестры зарезали своего 57-летнего отца. Девушкам 17, 18 и 19 лет.

Им предъявлено обвинение, сообщает телеканал 360.

Хотя убитый производил положительное впечатление и был верующим, он издевался над дочерями и насиловал их. Девушки не жаловались, потому что боялись тирана.

В конце концов, они договорились избавиться от отца. Напали, когда он сидел в кресле. Использовали нож, молоток, газовый баллончик.