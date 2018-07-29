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Ситуация на Украине 1 час назад
Ницой похвасталась притеснением детей
Украинская детская писательница и борец за чистоту родного языка Лариса Ницой поделилась опытом поддержания "украиноязычного режима" в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. В лагерь, по ее словам, приехало много русскоязычных детей, были и русскоязычные вожатые-воспитатели.
"Я сказала: значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке", — рассказала Ницой украинскому интернет-изданию "Обозреватель".
Когда же некоторые воспитатели и вожатые сказали, что "ненавидят" украинский язык, Ницой ответила: это их личное дело, но заговаривая с детьми по-русски, они каждый раз будут платить штраф.
Детям Ницой разрешила говорить друг с другом на любом языке, но выступать "в публичном пространстве", выпускать газеты и презентации — только на украинском. Любовь воспитанников к украинскому языку стимулировали конфетами, а некоторые из воспитателей из-за штрафов к возвращению домой не досчитались в зарплате 500-600 гривен (1170-1400 рублей).
Это далеко не первый эпизод, когда Ницой довелось выступить защитницей украинского языка, напоминает РИА Новости. В декабре 2016 года она пригрозила судом сети книжных магазинов Watsons, кассир одного из которых общалась с ней на русском. Не добившись своего, Ницой швырнула в девушку сдачу.
Употребление русских слов украинцами она называет "языковой шизофренией", призывая украинцев отказаться от русских букв даже в написании фамилий. Недавно Ницой заявила, что название "Русь" было украдено у украинцев, так что Россию следует называть Московией.
Гнева писательницы не удалось избежать даже Службе безопасности Украины: придя туда и услышав разговоры сотрудников друг с другом по-русски, она учинила скандал и ушла, хлопнув дверью.
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