"Локомотив" нацелился на защитника сборной Германии

Московский "Локомотив" до конца трансферного окна намерен укрепить линию обороны защитником немецкого "Шальке-04" и сборной Германии Бенедиктом Хеведесем. Известно, что сам немец заинтересован в переходе в стан чемпиона России из-за участия клуба в Лиге чемпионов.

По сообщению ТАСС, который ссылается на немецкий Bild, сумма потенциальной сделки будет составлять порядка пяти миллионов евро, а годовой доход самого футболиста будет равен четырем миллионам евро. Стороны собираются подписать договор сроком на три года. Переговоры с Хеведесом проводит спортивным директор клуба Эрик Штоффельсхаус, который лично знаком с футболистом по совместной работе в "Шальке".

Предыдущий сезон немецкий оборонец провел в аренде в туринском "Ювентусе". В итальянском клубе он провел три поединка, став автором одного забитого гола. Действующий контракт футболиста с рурским клубом истекает летом 2020 года.

Отметим, что Хеведес является чемпионом мира в составе сборной Германии.