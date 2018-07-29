В Италии не будет референдума по еврозоне

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в интервью газете "Коррьере делла сера" рассказал, как соглашение о формировании правящей коалиции определяет решения правительства страны.

Во-первых, референдум по вопросу о дальнейшем пребывании Италии в еврозоне не рассматривается. "Нынешнее правительство не будет претворять эту идею в жизнь", — сказал Ди Майо.

Далее, в итальянском парламенте радикально сократят число мест. В Палате депутатов должно остаться 400 мест, а в сенате — 200 мест.

Правящую коалицию в Италии составляют популистское движение "Пять звезд" и правая партия "Лига".