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29 июля 201817:10

США призвали ЕС открыть рынки и посулили отмену пошлин

Global Look Press

Если переговоры с Евросоюзом окажутся успешными, пошлины на сталь могут быть сняты, заявил советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу и сослался на разговор с Трампом.

В то же время США ожидают, что Евросоюз откроет свои рынки для сельскохозяйственной продукции из Америки, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин. Обсуждали соевые бобы, но, по его словам, у американской сельхозпродукции должно быть больше возможностей, передает РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что переговоры ЕС и США не касались сельского хозяйства (кроме соевых бобов).

Перед этим состоялась встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа. В ходе встречи шел разговор о нулевых пошлинах, нулевых нетарифных барьерах и нулевых субсидиях по неавтомобильным промышленным товарам.

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