Трамп пригрозил "прекратить работу" правительства

Президент США Дональд Трамп предупредил, что ему придется "прекратить" работу правительства страны, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", в том числе за строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в своем Twittter.

Он потребовал перейти к системе иммиграции, "основанной на заслугах". "Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — указал Трамп.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!