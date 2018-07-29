Сергей Семак: "Зенит" заслуженно завоевал три очка

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в первом туре Российской премьер-лиги в матче против красноярского "Енисея" (2:0). По словам наставника, победа далась его команде не так просто, но итог справедлив.

"На протяжении первого тайма нам не хватало баланса между атакой и обороной и забитого гола. Моменты были, но, увы, мы не забили, — констатирует Семка, слова которого приводит Чемпионат.Com. – После перерыва баланс в игре уже соблюдался, были выпущены свежие игроки, которые усилили игру".

"Мы смогли забить и, конечно, всегда легче играть, когда ты забиваешь команде с массированной защитой. Мы старались, и я думаю, что ребята сегодня молодцы. Может, игра вышла не идеальной, но набранные три очка абсолютно справедливый итог".

Напомним, что победу команде из Северной столицы принесли голы россиян Артема Дзюбы и Далера Кузяева.