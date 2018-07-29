В британских частных школах стало намного меньше россиян

Значительное ухудшение отношений между Россией и Великобританией привело к уменьшению количества россиян, поступивших в частные английские школы. Согласно подсчетам, проведенным Советом независимых школ, за три года школьников из России стало почти в два раза меньше. Если в 2015 году на учебу приехали 2795 граждан РФ, то к апрелю 2018 года насчитали всего 1699 человек, пишет РИА Новости.

Кризис в отношениях РФ, Великобритании и США усилился после отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента. Россия отвергает все подобные обвинения, как и подозрения во взломе интернет-сетей и серверов западных министерств и энергокомпаний.