Турция хочет в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы, чтобы его страну приняли в БРИКС — сейчас эта группа объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По словам Эрдогана, Турция, как и пять нынешних стран-членов БРИКС, входит в "большую двадцатку", и он надеется, что его страна сможет занять место и в их более узком клубе.

Эрдоган рассказал журналистам, что заявлял об этом своем желании в ходе недавнего саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, гостем которого он был. Вместе с Турцией у БРИКС, по его словам, есть возможность превратиться в БРИКСТ.

Турецкий лидер считает, что его предложение понравилось другим его коллегам на саммите, передает "Интерфакс". Особенно четко в пользу расширения, по его словам, высказывается Китай.

Турции, по мнению Эрдогана, присоединение к БРИКС дало бы новые возможности развития экономики и привлечения инвестиций. "Я считаю, что неправильно оставаться вне подобного рода объединений", — приводит его слова турецкая газета "Хюрриет".