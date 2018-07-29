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29 июля 201823:00 Андрей Ивлев

Мошенничество с недвижимостью: Сочи ждут новые аресты

По многим сочинским адресам, в том числе и в высокие кабинеты, пришли следователи. Начались обыски и задержания. Поводом для проверок стали долгострой и самострой, которые в этом курортном городе достигли каких-то невероятных масштабов. Заведены уже 160 уголовных дел. Этой темой вплотную едва ли не в ручном режиме занимаются совместно Генпрокуратура, администрация Кубани и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Какие схемы открылись в Сочи?

Очередная волна проверок, обысков и задержаний. В самый разгар курортного сезона город Сочи оказался в центре внимания силовиков. Следственные действия, по словам надзорных органов, как необходимые и важные меры. Привлечь к ответственности нарушителей иначе просто не получается.

Сотрудники прокуратуры, ФСБ, полицейские и следователи пришли в мэрию города-курорта. Объектом внимания стало Сочинское Управление земельного контроля. В этом ведомстве должны пресекать любое незаконное строительство. Но, по мнению надзорных органов, специалисты относятся к работе халатно.

Обыски прошли и в Управлении земельного контроля Адлерского района. Сочи — один из самых проблемных городов по количеству так называемых самостроев. Недострой, оказавшийся самостроем. Один из домов, выросший на дорогом клочке земли под пальмами, как установили надзорные органы, построен с нарушениями. По документам здесь 8 этажей, по факту — 9. Более того, со слов специалиста БТИ, здание и вовсе готово к эксплуатации.

Того самого специалиста бюро технической инвентаризации в итоге задержали. Октябрьский суд Краснодара на время разбирательств отправил его под домашний арест. Масштабные проверки прошли сразу по 26 адресам.

Адлерский отдел БТИ. Сюда тоже пришли оперативники. Они изъяли документы, провели обыски. Схема ввода в эксплуатацию незаконных объектов хорошо известна правоохранительным органам. Разрешение на строительство предприниматели получают по поддельным документам не без помощи чиновников. Многоэтажные дома регистрируют как индивидуальные жилые строения.

Прибрежный район Сочи — заманчивое место для застройщиков. Еще недавно тяжелая техника своим грохотом заглушала шум прибоя. Сейчас работы приостановлены. Высотка может быть признана самостроем.

Дом у самого края Черного моря. Что может быть прекраснее? Покупателей этих квартир завлекали рекламой и низкими ценами на недвижимость. Люди вкладывались и рассчитывали справить новоселье. Застройщик уверял, что все уже почти готово. Есть даже канализация. Ее оборудовали просто — стоки должны были стекать в водоем и далее в открытое море.

Судьба этого объекта теперь под вопросом. Люди, вложившие в строительство миллионы, — в неведении. Жильцы соседних домов удивляются, почему местные чиновники изначально не вывели на чистую воду нечистоплотных строителей?!

Самострои и проблемы дольщиков — главная тема большого совещания в Краснодаре. В зале — застройщики, представители власти. Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть говорил о причинах проблем дольщиков.

"Первое — это недобросовестность застройщиков и хищения денежных средств граждан. Второе — ненадлежащее исполнение полномочий по земельному контролю органами местного самоуправления, халатность которых способствовала повальному самовольному строительству многоквартирных домов", — заявил Андрей Кикоть.

Некоторым главам сделали персональные замечания и дали срок на исправление ошибок. Возникли вопросы и лично к мэру Сочи. Он не мог не знать о происходящем, а возможно, и попустительствовал тем, кто выстраивал серые схемы. Налицо хорошо знакомая круговая порука. Одни безбоязненно строили что ни попадя, другие безответственно подписывали документы.

Системная работа по защите законных интересов участников долевого строительства в Краснодарском крае вышла на новый уровень в ноябре 2017 года. С тех пор понятие «дольщик» заметно расширилось. На помощь сейчас могут рассчитывать и те, кто вложились в объект, строительство которого оказалось незаконным.

"Исходя из такого подхода, мы насчитали 619 проблемных многоквартирных домов вместо 47, которые раньше числились в официальном реестре проблемных», — сказал Кикоть.

Наведение порядка было инициировано руководством Краснодарского края и Генпрокуратурой России. Ситуацию на контроле держит губернатор Вениамин Кондратьев.

"У недобросовестных застройщиков должно быть осознание неотвратимости наказания. Они должны понимать, что ответственность все равно придет. Сегодня этот принцип в крае заработал", — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По результатам проверок в Краснодарском крае уже возбуждены более 160 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным строительством жилья и хищением денежных средств граждан. В изоляторе — вице-мэр Сочи Мугдин Чермит и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурук.

Ноу-хау Краснодарского края — специальный закон, по которому краевые власти могут принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам для завершения работ. Именно так случилось с одним из объектов. Бывший застройщик оказался мошенником. Работы встали. Сейчас у людей снова появилась надежда.

"Очень приятным сюрпризом для меня стало, что прямо во время моего дня рождения я узнал, что при содействии прокуратуры было подписано соглашение с инвестором. По этому соглашению наш объект достроят в срок", — рассказал один из дольщиков.

Менее чем за год в результате совместной работы прокуратуры и администрации в крае удалось восстановить права десятков тысяч граждан. На очереди — завершение строительства еще 47 объектов.

Наталья Игнатенко показывает свои хоромы. В недавно полученной квартире идет ремонт. В новостройке обустраиваются 300 бывших дольщиков. Более полугода здание простаивало. Банк, с которым сотрудничал застройщик, обанкротился.

На очередной встрече власти подписали сразу несколько важных соглашений с застройщиками, готовыми приступить к работам. В результате квартиры в ближайшее время получат еще почти 3,5 тысячи человек.

Обыски и аресты, как сообщили в прокуратуре, будут продолжены. Решить проблему и предупредить все возможные предпосылки для возникновения новых случаев обмана покупателей квартир — основная задача. И, как показывают результаты, она очень даже выполнима.

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