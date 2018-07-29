Формула-1. Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии, Сироткин – на 16 месте

На венгерской трассе "Хунгароринг" состоялся очередной этап "Формулы-1". Победителем Гран-при Венгрии стал британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Он преодолел 70 кругов трассы за 1 час 37 минут 16,427 секунды.

Также в тройке лучших финишировали два представителя Ferrari – немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен. Их отставание от победителя составило 17,123 и 20,101 секунды соответственно.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал на 16 строчке с отставанием от Хэмилтона на два круга. При этом отметим, что россиянин смог опередить своего партнера по команде Лэнса Стролла, который изначально имел преимущество перед Сироткиным по итогам квалификации.