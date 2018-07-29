Джулиани считает, что твиты Трампа ничем не мешают Мюллеру

Твиты президента США Дональда Трампа не содержат информации, которую можно было бы расценить как попытку помешать расследованию спецпрокурора по "делу России" Роберта Мюллера, заявил в воскресенье адвокат Трампа Руди Джулиани.

"Попытка помешать твитами — это не то, что хорошо работает. В них человек просто жалуется по поводу несправедливости расследования", — сказал Джулиани в эфире телеканала CBS.

Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер изучает Twitter американского президента в поисках сообщений, которые можно расценит, как стремление помешать расследованию.

В первую очередь интерес спецпрокурора вызывают критические твиты Трампа, касающиеся деятельности важных свидетелей в "российском" досье: это главы минюста Джефф Сешнс и экс-директор ФБР Джеймс Коми. На основании записей в Трампа в Twitter спецпрокурор планирует выдвинуть против американского президента обвинения в запугивании свидетелей и в давлении на следствие.

Мюллер намерен затронуть тему твитов Трампа во время возможного допроса президента по поводу вмешательства России в американские выборы и связей американского лидера с Кремлем. Расследование длится больше года, однако никаких доказательств вмешательства России во внутренние дела США так и не предоставлено.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков называл эти обвинения "абсолютно голословными". Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также заявлял, что получил заверения от российского президента в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.