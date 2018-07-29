Мошенницы пытались снять в московском банке 870 миллионов рублей

В московском районе Хамовники задержаны две женщины, которые пытались снять с чужого счета в банке более 870 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, одна из женщин пришла в банк, предъявила паспорт на имя клиентки этого кредитного учреждения и нотариально заверенную доверенность на третье лицо, которая давала ей право снять со счета крупную сумму: свыше 870 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, незадолго до этого та же женщина перевела деньги из одного банковского офиса в другой.

Оперативники задержали женщин в Соймоновском проезде столицы по подозрению в мошенничестве. Одной из них 28 лет, другой 35, обе временно проживают в Московском регионе.

По факту подготовки к преступлению и мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.