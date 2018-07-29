У кислот омега-3 нашли еще одно интересное свойство

Обычная диетическая добавка к пище может помочь уменьшить проявления агрессивного и даже оскорбительного поведения, выяснили ученые под руководством Джилл Портной — профессора уголовной юстиции американского Университета Массачусетса Лоуэлл. У детей, принимающих добавки с ненасыщенными жирными омега-3 кислот, снижается агрессивность, что, в свою очередь, положительно влияет и на их родителей. В частности, они меньше спорят и ругаются друг с другом.

Результаты работы группы ученых опубликованы в журнале Aggressive Behavior Школы криминологии и юридических исследований Университета Массачусетса Лоуэлл. По словам Джилл Портной, изучение биологических и социальных факторов, способных помочь объяснить и предсказать импульсивное и рискованное поведение — очень многообещающее направление работы. Целью здесь является определение возможных способов вмешательства до того, как антисоциальное поведение человека перерастает в преступные действия.

Омега-3 кислоты помимо седативного эффекта улучшают работу мозга, внимание и память. Один из лучших источников этих кислот — морепродукты, передает РИА Новости.

Ранее китайские ученые в ходе эксперимента, длившегося 16 лет, выяснили, что употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами помогает снизить уровень смертности.