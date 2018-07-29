Киевский полицейский распылил газ в лицо фотокора Associated Press

Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий подвергся нападению со стороны киевского полицейского. Сотрудник правопорядка распылил перцовый газ из баллончика в лицо журналисту.

Как рассказал фотокор в своем Facebook, он снимал столкновения из-за застройки в одном из районов Киева. Лукацкий опубликовал фотографию полицейского. "После газа в глаза реально слепнешь, что для фотографа совсем плохо", — написал Лукацкий.

Национальный союз журналистов Украины осудил поступок полицейского. Коллеги Лукацкого отметили, что он предупредил сотрудника правопорядка о том, что является сотрудником СМИ. Как отметили в Союзе, за шесть месяцев 2018 года зафиксировано 45 проявлений агрессии в отношении журналистов на Украине.