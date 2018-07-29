В снежном плену: у Александра Гукова нет еды и возможности погреть воду

Операция по спасению российского альпиниста, который оказался заблокирован на склоне горы Латок-I в Пакистане, может продолжиться в понедельник, если позволят погодные условия. Об этом сообщили российские дипломаты. Сам спортсмен сейчас без снаряжения, провизии и связи.

Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов начали покорять Латок-I месяц назад. Они смогли добраться до отметки 6775 метров. До вершины оставалось совсем немного. Сильный дождь со снегом, штормовой ветер заставили спортсменов отказаться от своей цели, и они начали спуск. На высоте в 6200 метров Сергей Глазунов сорвался со скалы и погиб. У него было все снаряжение. Выживший альпинист уже пятые сутки находится в снежном плену, он прикован к отвесной каменной стене с наклоном в 70 градусов.

Командир общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников оценивает положение Гукова как критическое.

"Состояние Александра близко к критическому. У него нет продуктов, он не может согреть воду, у него, к сожалению, села батарейка спутникового телефона — последняя связь была вчера утром. Остается надеяться, что его самочувствие позволит в случае подлета вертолета оперативно на это среагировать", — рассказал Овчинников.

Сейчас в Пакистане рассматривают разные способы спасения Гукова. Один из вариантов — забрать его прямо со скалы на вертолете. Другой — высадить альпинистов рядом с Гуковым, чтобы они помогли ему спуститься вниз.

Пресс-атташе посольства России в Исламабаде Вячеслав Сентюрин поделился подробностями спасательной операции. "По информации пакистанской горно-спасательной компании, ответственность за проведение операции спасения будут нести пакистанские вооруженные силы. Сегодня, несмотря на очень плохие погодные условия, вертолеты ВВС Пакистана смогли вылететь к местонахождению Александра Гукова, однако, сделав один круг, были вынуждены вернуться на базу, потому что опять ухудшились погодные условия".

До восхождения Гуков договорился с членом Федерации альпинизма России Анной Пиуновой об экстренной связи. "Если что-то пойдет не так, он подаст сигнал SOS и скажет высоту", — написала Пиунова на свой странице в "Фейсбуке". За всем, что происходит на вершине Латок-I следит все профессиональное сообщество.

"Выпало 20 сантиметров снега — это означает высокую лавиноопасность. Вертолет может спровоцировать сход лавин, которых и так больше, чем хотелось бы. Нам остается только держать кулачки и молиться", — ведет Пиунова онлайн-трансляцию в соцсети.

42-летний житель Санкт-Петербурга Александр Гуков уже пробовал покорить Латок-I еще в 2017 году. Тогда в команде было три человека. Тогда также подступиться к вершине не позволили погодные условия.

Вершину Латок-I называют неприступной и даже горой-убийцей. Высота —7145 метров. Находится на границе Индии и Пакистана, входит в горную систему Каракорум, одну из самых высоких на земном шаре. С 1978 года гора не покорилась ни одному альпинисту. Было предпринято порядка 30 попыток, но мало кому удалось приблизиться к семикилометровой отметке.