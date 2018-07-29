Россияне выиграли первый этап конкурса "Мастер-оружейник"

На первом этапе конкурса Армейских международных игр "Мастер-оружейник" лучшей стала команда из России из Пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье место заняли Узбекистан и Казахстан.

Конкурс проходит на учебном полигоне под Пензой.

Военнослужащие соревновались в экстремальной буксировке поврежденной 122-миллиметровой гаубице на 4 километра и ее ремонте.

"Мастер-оружейник" будет продолжаться до 5 августа, передает ТАСС.