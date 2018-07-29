Крым: магия чисел и свои "Вести"

Бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь для двухэтажных чартерных поездов – таким Крымский мост уже в будущем году увидят первые пассажиры железной дороги, которая "потянулась" от одного российского берега к другому. О том, что строители начали укладку рельсов, жители полуострова узнали мгновенно и во всех деталях. Помогли "Вести-Крым" — программа дебютировала в эфире в составе нового крымского отделения ВГТРК. Как Крым теперь уже окончательно – информационно — вернулся на родину?

По железной дороге через Керченский пролив. Вот они, первые рельсы. Бархатный путь Крымского моста. По такой дороге с одного берега на другой поезда пойдут быстро и практически бесшумно.

Сначала рельсы, потом шпалы. А точнее — все и сразу. Это так называемый бесстыковой путь — технология, при которой железнодорожное полотно укладывают единой нитью, чтобы швов было меньше. Длина одной такой цепочки — почти полкилометра.

Одна из главных достопримечательностей Симферополя — белоснежный дворец в центре города. Это железнодорожный вокзал, старший брат-близнец сочинского. Пустой перрон встречает электричку из Джанкоя. В расписании пока только пригородные поезда. Но все изменится после открытия железнодорожной части Крымского моста. Пассажиропоток увеличится в несколько раз — в год до 3,5 миллиона.

Пассажирские и грузовые поезда через Керченский пролив начнут движение уже в следующем году. А пока в Крым — на машине по новому мосту. Первая остановка — недалеко от Феодосии, чтобы искупаться на золотом пляже с видом на потухший вулкан Кара-Даг.

А теперь — в горы. Покорять вершины, побеждать страхи. Выброс адреналина гарантирован.

Всего несколько шагов между небом и землей. Прогулка в облаках. На головокружительной высоте — 1234 метра. Фантастика! Сердце колотится с бешеной скоростью. Еще бы, когда вокруг такая красота!

Обратной дороги нет — только наверх и только вперед. Настоящий ураган эмоций — уже на финише.

Для любителей острых ощущений – еще один экстремальный тур. Главное — держитесь крепче.

А теперь — головокружительный спуск. С ветерком! Путешествие в неизвестность. Так, что даже дух захватывает.

Не только яркие эмоции, но и проверенные факты. Все о жизни полуострова. Самые острые темы и актуальные проблемы — в сюжетах наших коллег в эфире крымских "Вестей".

Современный телевизионный комплекс построили с нуля в рекордные сроки — чуть больше полугода. И вот теперь в Крыму — свои "Вести". Что символично, это 82-е региональное отделение в большой семье ВГТРК. А ведь Крым на автомобильных номерах — тоже 82-я цифра. Уже год в эфире и "Вести- Севастополь". Новости, которым доверяют.

"Именно сегодня можно говорить об окончательном информационном возвращении Крыма на родину. Если мы говорим о том, что телевидение, конкретно ВГТРК, стягивает страну, то сегодня это последний регион в России, в котором появилась наша компания. Это главный элемент в этой информационной стяжке", — отметил Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК.

Все возможности современного телевидения. Самые невероятные ракурсы, чтобы ни одна деталь не осталась незамеченной. А за кадром — профессиональная команда: лучшие режиссеры, операторы, корреспонденты со всей страны.

"Это новости хорошего качества, продукт, который появился на федеральном поле. Все видят, что происходит в Крыму. Все должны знать, как наш регион развивается. Это должно быть витриной российского государства. Крым развивается", — отметил глава республики Сергей Аксенов.

Главные новости полуострова. Каждый день в эфире. Хороших вестей теперь будет больше!