Крым: магия чисел и свои "Вести"
Бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь для двухэтажных чартерных поездов – таким Крымский мост уже в будущем году увидят первые пассажиры железной дороги, которая "потянулась" от одного российского берега к другому. О том, что строители начали укладку рельсов, жители полуострова узнали мгновенно и во всех деталях. Помогли "Вести-Крым" — программа дебютировала в эфире в составе нового крымского отделения ВГТРК. Как Крым теперь уже окончательно – информационно — вернулся на родину?
По железной дороге через Керченский пролив. Вот они, первые рельсы. Бархатный путь Крымского моста. По такой дороге с одного берега на другой поезда пойдут быстро и практически бесшумно.
Сначала рельсы, потом шпалы. А точнее — все и сразу. Это так называемый бесстыковой путь — технология, при которой железнодорожное полотно укладывают единой нитью, чтобы швов было меньше. Длина одной такой цепочки — почти полкилометра.
Одна из главных достопримечательностей Симферополя — белоснежный дворец в центре города. Это железнодорожный вокзал, старший брат-близнец сочинского. Пустой перрон встречает электричку из Джанкоя. В расписании пока только пригородные поезда. Но все изменится после открытия железнодорожной части Крымского моста. Пассажиропоток увеличится в несколько раз — в год до 3,5 миллиона.
Пассажирские и грузовые поезда через Керченский пролив начнут движение уже в следующем году. А пока в Крым — на машине по новому мосту. Первая остановка — недалеко от Феодосии, чтобы искупаться на золотом пляже с видом на потухший вулкан Кара-Даг.
А теперь — в горы. Покорять вершины, побеждать страхи. Выброс адреналина гарантирован.
Всего несколько шагов между небом и землей. Прогулка в облаках. На головокружительной высоте — 1234 метра. Фантастика! Сердце колотится с бешеной скоростью. Еще бы, когда вокруг такая красота!
Обратной дороги нет — только наверх и только вперед. Настоящий ураган эмоций — уже на финише.
Для любителей острых ощущений – еще один экстремальный тур. Главное — держитесь крепче.
А теперь — головокружительный спуск. С ветерком! Путешествие в неизвестность. Так, что даже дух захватывает.
Не только яркие эмоции, но и проверенные факты. Все о жизни полуострова. Самые острые темы и актуальные проблемы — в сюжетах наших коллег в эфире крымских "Вестей".
Современный телевизионный комплекс построили с нуля в рекордные сроки — чуть больше полугода. И вот теперь в Крыму — свои "Вести". Что символично, это 82-е региональное отделение в большой семье ВГТРК. А ведь Крым на автомобильных номерах — тоже 82-я цифра. Уже год в эфире и "Вести- Севастополь". Новости, которым доверяют.
"Именно сегодня можно говорить об окончательном информационном возвращении Крыма на родину. Если мы говорим о том, что телевидение, конкретно ВГТРК, стягивает страну, то сегодня это последний регион в России, в котором появилась наша компания. Это главный элемент в этой информационной стяжке", — отметил Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК.
Все возможности современного телевидения. Самые невероятные ракурсы, чтобы ни одна деталь не осталась незамеченной. А за кадром — профессиональная команда: лучшие режиссеры, операторы, корреспонденты со всей страны.
"Это новости хорошего качества, продукт, который появился на федеральном поле. Все видят, что происходит в Крыму. Все должны знать, как наш регион развивается. Это должно быть витриной российского государства. Крым развивается", — отметил глава республики Сергей Аксенов.
Главные новости полуострова. Каждый день в эфире. Хороших вестей теперь будет больше!
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В морском параде участвовал корабль-робот
- На партнеров Трампа по гольфу объявили охоту
- Концерт Gorillaz в Москве сорвал дождь
- В Германии сомневаются, что Россия отравила Скрипалей
- Шварценеггер раздавил танком лимузин
Самое читаемое
-
Очевидец ДТП с артистами под Москвой рассказал, что произошло
- Самолет S7, в который попала молния, не долетел до Питера
- Путин рассказал о священном долге россиян
- Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео
- "Это было душераздирающе": правда о болезни Майкла Джексона
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25%
- Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров
- Внешние долги уронили курсы валют Таджикистана и Украины
- Евро "выпал в осадок" после заседания ЕЦБ
- Куда поехать на День ВМФ: 5 популярных городов России
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Как определить, есть ли в рыбе паразиты
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- 5 вещей, которые женщины не должны делать со своей грудью
- Есть вопрос: чем опасна отбеливающая зубная паста
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- "Умная" автоматизация в масштабах мегаполиса
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе