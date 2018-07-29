Россиянки Звонарева и Потапова пробились в финал Moscow River Cup

Теннисный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup подходит к завершению. Свои заключительные поединки проводят спортсменки парного разряда. Российский тандем Вера Звонарева и Анастасия Потапова пробился в финал соревнования.

В полуфинале представительницы России по итогам двух сетов обыграли украинку Катерину Козлову и россиянку Наталью Вихлянцеву. Итоговый счет 6:3, 7:6 (7:2). В финальном поединке российский дуэт поборется за победу с российско-казахстанским тандемом – Александрой Пановой и Галиной Воскобоевой.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов.