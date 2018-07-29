Военный покончил с собой в туалете Берлускони

Старший капрал покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьера Сильвио Берлускони.

Что стало причиной для такого поступка 25-летнего мужчины – неизвестно.

Сообщается, что он зашел в туалет Палаццо Грациоли. С собой у военнослужащего было табельное оружие.

Капрал принимал участие в операции "Безопасные улицы", передает РИА Новости.