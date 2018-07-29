В словах Трампа нашли опасность для журналистов
Нападки президента США Дональда Трампа на журналистов способствуют росту угроз и могут привести к насилию в отношении работников СМИ, считает владелец газеты New York Times Артур Окс Сульцбергер.
Некоторое время назад Сульцбергер был приглашен в Белый дом на встречу с Трампом. В ходе беседы президент выразил обеспокоенность "огромным количеством фейковых новостей". Трамп также пояснил хозяину издания, почему он все чаще характеризует журналистов как "врагов народа".
"Я прямо сказал президенту, что считаю его высказывания не просто противоречивыми, но все более опасными", — приводит слова Сульцбергера РИА Новости.
По его мнению, словосочетание "фейковые новости" не соответствует действительности и порочит представителей СМИ, однако гораздо большую обеспокоенность вызывает то, что американский лидер называет журналистов "врагами народа". Сульцбергер назвал эти высказывания провокационными и высказал опасения, что они приведут к насилию в отношении журналистов.
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