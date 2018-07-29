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29 июля 201821:11

ФСИН прокомментировала ситуацию с Янгулбаевым

Global Look Press

Пресс-службе УФСИН по Чечне выступила с разъяснениями ситуации с заключенным грозненского СИЗО №1 местным жителем Ибрагимом Янгулбаевым.

Ряд СМИ сообщил ранее, что у 24-летного Янгулбаева, который находится под арестом в СИЗО Грозного, диагностировали острый аппендицит, но, несмотря на это, госпитализировать его отказались.

Как передает РИА Новости, пресс-служба УФСИН по региону заявила в воскресенье, что Янгулбаев получил необходимую помощь и находится на лечении в Республиканской клинической больнице.

После публикации статьи о заключенном, с главой чеченского УФСИН связалась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ей сообщили, что Янгулбаева госпитализировали в ночь на 28 июля, и заверили, что он пробудет в больнице до полного выздоровления.

По словам представителя УФСИН, обвиняемый Янгулбаев обратился с жалобами на боли в области живота 6 июля. Сотрудники СИЗО вызвали скорую помощь. Медики осмотрели больного, оказали помощь, но рекомендаций о госпитализации не дали. 11 июля перед выездом на судебное заседание Янгулбаева осмотрел врач СИЗО, но обвиняемый на самочувствие не жаловался. Ему стало плохо в ходе судебного заседания. Вновь была вызвана скорая помощь, которая отвезла Янгулбаева в Республиканскую клиническую больницу, где его прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

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