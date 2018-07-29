Самолет Москва-Хельсинки сел в Петербурге из-за заболевшей пассажирки

Самолет российской компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Хельсинки, в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Дело в том, что в полете одной из пассажирок стало плохо – она потеряла сознание.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет благополучно приземлился. Пострадавшую женщину забрала карета скорой помощи. После этого рейс был продолжен.