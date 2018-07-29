"Реал" за 100 млн евро намерен купить двух лидеров "Челси"

Мадридский "Реал" сделал предложение лондонскому "Челси" о приобретении двух игроков – бельгийского голкипера Тибо Куртуа и бразильского полузащитника Виллиана. За футболистов представители мадридцев предлагают 100 миллионов евро.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Mail, бельгиец давно намерен покинуть Лондон ради Мадрида несмотря на имеющийся годичный контракт. В то же время на Виллиана также претендует еще один испанский клуб – "Барселона".

Ранее также сообщалось о том, что "Королевский клуб" намерен заполучить другого лидера "Челси" – Эдена Азара, но команды пока не могут договориться о стоимости хавбека. Лондонцы требуют за бельгийца 225 миллионов евро. Руководство "Реала" пока на такие траты не согласно.