Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

Адвокат Игорь Третьяков, который является фигурантом дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина задержан в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на супругу Третьякова Анну, ее мужа задержали в воскресенье вечером, сразу после того, как они вышли из самолета, прилетевшего из Иркутска.

По словам супруги адвоката, задержали его шесть мужчин в штатском. Она призналась, что действия представителей правоохранительных органов стали для нее неожиданными, ее возмутило то, что мужа задержали, не предъявив никаких документов. По информации адвоката Третьякова, задержанного препроводили в ГСУ СКР по Московской области.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что Третьяков объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях, возбужденного в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Сам Третьяков заявил в минувшую пятницу, что находится в отпуске на Байкале и планирует вернуться в Москву в воскресенье, 29 июля. Он сообщил также, что никто из представителей следственных органов с ним не связывался.

Глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский и руководитель дирекции объединения Екатерина Аверьянова в четверг, 26 июля решением Бабушкинского суда Москвы были помещены под арест на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в 330 миллионов рублей, похищенных у госкорпорации "Роскосмос".