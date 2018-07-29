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29 июля 201823:36

Легкоатлетам разрешат менять спортивное гражданство

EPA

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) позволит легкоатлетам менять свое спортивное гражданство. Об этом стало известно на специально собранном заседании, которое состоялось в Буэнос-Айресе.

Теперь каждый из атлетов получит право выступать за другую страну, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Inside The Games. Впрочем, есть и ограничения: у спортсмена будет лишь одна возможность сменить спортивное гражданство и только при достижении 20 лет. Кроме того, легкоатлет должен будет предоставить доказательства того, что новая страна действительно предложила ему гражданство и все соответствующие права.

Напомним, что в феврале 2017 года руководители IAAF установили запрет на смену спортивного гражданства из-за потенциального увеличения махинаций. В частности, в организации были обеспокоены неподконтрольным переходом кенийских спортсменов под флаги других стран. Это делалось ими для увеличения заработка.

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