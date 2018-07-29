Скончался сбитый на МКАД сотрудник ДПС

В больнице скончался сотрудник ДПС, которого сбила "Газель" на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Машина сбила инспектора 77-м километре МКАД, между Ленинградским шоссе и Бусиновской развязкой, в районе съезда с трассы М-11. Полицейского доставили в больницу, но спасти его не удалось. ТАСС сообщает, что водитель "Газели" место происшествия не покинул.